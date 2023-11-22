Шабутдинов разрыдался в зале суда

Он предлагал залог и пытался манипулировать наличием детей

Разбирательства вокруг скандальной ситуации с разоблачением блогера и основателя школы по обучению предпринимателей "Like Центр" Аяза Шабутдинова продолжаются. Следствие обвиняет его в обмане покупателей и создании у них "ложных надежд" на головокружительный успех, а сам предприниматель вину отрицает.

Недавно, очевидно, у Аяза сдали нервы, и он дал волю эмоциям прямо в зале суда, когда шло рассмотрение апелляции на его арест. Он разрыдался и начал предлагать, чтобы его отпустили под залог в размере 15 млн рублей, а также развернул плакат "Предприниматель" – его запретили снимать.

Умоляя о своем освобождении, Шабутдинов упоминал свою семью и маленьких детей, призывая сжалиться хотя бы над ними – из-за грозящего срока он не сможет воспитывать их и наблюдать их взрослением.

Также на заседание пришли трое пострадавших, которые рассказали новые подробности об образовательном курсе блогера-миллионера. Они уверяют, что на закрытых мероприятиях гостям добавляли в напитки зеленые таблетки, после которых у них случался приступ эйфории. Некоторые говорят, что Шабутдинов лично подмешивал людям препарат в кофе.

Напомним, арест Шабутдинова произошел 4 ноября. Его обвиняют в восьми случаях мошенничества, которыые повлекли за собой большой материальный ущерб для тех, кто приобрел курсы блогера. Клиенты жалуются, что не получили никакой выгоды от обучения и теперь не могут вернуть свои деньги.

Свою вину Аяз Шабудтинов категорически не признает, утверждая, что преследование в его отношении – это попытка помешать вести честный бизнес в России.

Ранее стало известно, что арест был продлен и блогеру Елене Блиновской, которая проходит по делу об уклонении от уплаты налогов.

