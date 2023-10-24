По Блиновской нанесли новый удар: "уничтожить доказательства по делу"

Фанаты марафонщицы внимательно следят за ее судьбой

В какой-то момент известная блогерша Елена Блиновская стала своего рода новым Кашпировским – девушка обещала страждущим помочь в достижении их целей и исполнении желаний. Однако, как выяснилось со временем, делиться доходами с налоговой, как того требует российское законодательство, звезда не захотела. Сегодня, 24 октября, стало известно о новом ударе по Блиновской.



Так, столичные следователи попросили судей пролонгировать домашний арест блогерши еще на три месяца. Такой информацией с общественностью поделилась адвокат знаменитости Наталия Сальникова.

"Свое ходатайство они мотивируют тем, чем и раньше: следствие в активной фазе, Елена пыталась скрыться, а также может уничтожить доказательства по делу", – пояснила юрист.

Защитники прославившейся на всю страну марафонщицы надеются, что им удастся смягчить меру пресечения для заточенной под домашний арест блогерши. В то же время, сторона обвинения настаивает на своем.



Напомним, Блиновскую отправили под домашний арест по делу о неоплате астрономической суммы налогов в размере почти миллиарда рублей. Теперь Елена должна безвылазно сидеть дома, также ей не разрешено пользоваться интернетом.

Позже стало известно, что суд продлил на три месяца срок домашнего ареста блогерше.



К слову, ранее несметные богатства Блиновской отправили под арест.

