Танцует и гуляет по Москве: как Блиновской сидится под арестом

Блогеру не приходится скучать

Популярный российский блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом после того, как налоговая выявила у нее многомиллионный долг перед бюджетом страны. Женщина заработала целое состояние на своих марафонах, в которых по сути просто оказывала психологическую помощь людям. При этом блогер дробила доходы по разным фирмам и скрывала свой реальный доход. Впрочем, 55 миллионов рублей Елена уже вернула государству.

Поклонники Блиновской находятся в полном неведении и не понимают, как живет их вдохновитель после ареста и суда. Блогер ведет закрытый образ жизни, проводит все свое время в поселке "Миллениум парк" недалеко от Москвы и общается с узким кругом людей.

Впрочем, скучать Елене Блиновской не приходится даже под домашним арестом. Недавно в честь дня рождения она созвала на частную вечеринку ограниченное количество близких подруг, с которыми отлично провела время в танцах, несмотря на арест личных счетов и отсутствие денег.

Кроме того, Елена Блиновская участвовала в региональных выборах. Для этого она отпросилась у следователя и прогулялась по Москве.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что десятки миллиардов по делу Елены Блиновской отправили под арест. Речь шла о 64 миллиардах рублей активов марафонщицы.