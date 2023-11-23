"Муж в курсе": 59-летняя Азиза рассказала об интиме с молодым поклонником

"Муж в курсе": 59-летняя Азиза рассказала об интиме с молодым поклонником
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
59-летняя артистка недавно заявила, что, мол, находясь в браке с молодым итальянцем, нашла себе 30-летнего поклонника. Корреспондент "Утро.ру" выяснил подробности этой любовной истории

Певица не считает, что заводить себе молодых парней – это преступление. К тому же и молодые часто не против видеть рядом с собой даму постарше. 

"Любовник в нашем случае – это слово не очень правильно, – пояснила Азиза. – Просто у любой женщины, хотя она об этом может даже не подозревать, всегда есть тайный воздыхатель. Даже у той, которая сама в себя уже не верит и потеряла смысл жизни. Вот и у меня есть человек, который ко мне благоволит".

"Это человек, с которым мне комфортно, с которым нравится говорить по душам, хотя его имя вам ничего не скажет, – приоткрыла артистка завесу тайны. – Правда, до интима у нас пока еще не дошло, признаюсь вам". 

Артистка пояснила, почему до сих пор не стала близка с этим молодым поклонником: "У меня пока еще есть законный муж Александр Лортэ, который живет в Италии. Я все-таки хочу у нему слетать, хотя это сегодня это не очень просто сделать, и поговорить с ним. Не по телефону, а глядя глаза в глаза. И тогда уже решить, как нам жить и быть дальше – жить в разных странах и оставаться супругами или же разойтись и остаться друзьями". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

По словам певицы, итальянский муж в курсе ее поклонников. "Но даже если он меня и ревновал, то всегда делал это красиво, не устраивал некрасивых сцены", – улыбается она. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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