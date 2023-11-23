"Был не в себе: всплыл факт о проживании женатого на другой Колдуна с Рудовой

17 декабря Дмитрий Колдун даст большой сольный концерт в столичном зале "Vegas City Hall". Но интерес к мероприятию проявят и поклонники и 40-летней актрисы Натальи Рудовой. Ведь только что стало известно о якобы их совместном проживании.

По появившейся в Интернете информации, после завершения отношений с актером Кириллом Сафоновым, Наталья Рудова скучала недолго и якобы закрутила роман с Дмитрием Колдуном. "Пара даже некоторое время жила вместе, но спустя два года и эти отношения завершились расставанием", – уверяют журналисты.

Корреспондент "Утро.ру" позвонил Дмитрию Колдуну, дабы выяснить, когда это он жил с Натальей Рудовой. "Вероятно, я был не в себе или вне себя, когда это случилось, – признается певец. – Я не помню, как два года жил с Рудовой. Мы, конечно, дружили, переписывались, участвовали вместе в шоу "Две звезды" на Первом канале".

"Один раз я был у нее в гостях – мы готовили номер. Но не помню, чтобы тогда я нее задержался на два года", – божится 38-летний Колдун.

Интересно, что и тогда, и сейчас Колдун был и остается женат на другой – с 14 января 2012 года его супругой является Виктория Хамицкая, отношениях с которой длятся со школьных лет. У пары двое детей и менять семью на Рудову красавец-певец точно не планирует. "Моя жена тоже в недоумении – как это я жил два года с Рудовой, если Вика этого не замечала? – улыбается Колдун. – Тоже, наверное, была не в себе".