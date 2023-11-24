Соколов проинформировал о состоянии живущего затворником 76-летнего Алибасова

Курс рубля
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
Бари Каримовичу идет уже 77-й год. В связи с почтенным возрастом и состоянием здоровья он отошел от шоу-бизнеса, не выходит в свет и ничего не отчебучивает, как любил всю жизнь.
Напомним, что в последние годы о продюсере пишут в основном в связи с недугами. То он отравился жидкостью для прочистки труб, то переборщил с "Виагрой", то госпитализирован с сильными травмами после падения с лестницы.
Но общается ли с живущим затворником 76-летним Алибасовым его бывший подопечный Павел Соколов? "С ребятами из группы я созваниваюсь почти каждый день, а вот Бари не слышал давно, – сообщил артист "Утро.ру". – Позвоню ему обязательно на днях!"
"У Бари, я знаю, все хорошо, он живет семейной жизнью, – проинформировал Соколов о состоянии продюсера. – Ему всего хватает, он не нуждается, не голодает, за ним есть хороший присмотр".
Рассказал Соколов и о собственной артистической жизни. "На новый год я остаюсь в Москве, буду работать, а потом в Сочи полечу, – заверил музыкант. – Вслед за многими коллегами я, правда, поднял свой гонорар – с 300 до 700 тысяч рублей за выступление, но все равно много желающих меня пригласить на праздник".
Российская валюта продолжит падать, уверяет экономист