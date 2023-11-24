Соколов проинформировал о состоянии живущего затворником 76-летнего Алибасова

Соколов проинформировал о состоянии живущего затворником 76-летнего Алибасова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Павел Соколов работал в "На-на" с 1991 по 2008 годы артистом балета, а потом и солистом. Но общается ли он сегодня с основавшим группу продюсером Бари Алибасовым?

Бари Каримовичу идет уже 77-й год. В связи с почтенным возрастом и состоянием здоровья он отошел от шоу-бизнеса, не выходит в свет и ничего не отчебучивает, как любил всю жизнь.

Напомним, что в последние годы о продюсере пишут в основном в связи с недугами. То он отравился жидкостью для прочистки труб, то переборщил с "Виагрой", то госпитализирован с сильными травмами после падения с лестницы. 

Но общается ли с живущим затворником 76-летним Алибасовым его бывший подопечный Павел Соколов? "С ребятами из группы я созваниваюсь почти каждый день, а вот Бари не слышал давно, – сообщил артист "Утро.ру". – Позвоню ему обязательно на днях!"

"У Бари, я знаю, все хорошо, он живет семейной жизнью, – проинформировал Соколов о состоянии продюсера. – Ему всего хватает, он не нуждается, не голодает, за ним есть хороший  присмотр".

Рассказал Соколов и о собственной артистической жизни. "На новый год я остаюсь в Москве, буду работать, а потом в Сочи полечу, – заверил музыкант. – Вслед за многими коллегами я, правда, поднял свой гонорар – с 300 до 700 тысяч рублей за выступление, но все равно много желающих меня пригласить на праздник".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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