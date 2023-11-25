Киевлянка Новикова вышла на сцену в Москве под флагом Украины и перешла на мову

Артистка не стесняется своих исторических корней.

Клара Новикова дала долгожданнный аншлаговый концерт в столичном зале "Мюзик-холл". "В последнее время я редко появляюсь на экране, – призналась артистка со сцены. – Ну, такое время. Я не знала, о чем говорить, не знала, о чем шутить. Мне не нравится говорить о грустном, ведь жизнь сегодня такая непростая. И в ней появились тяжелые темы".

Болью в сердце 76-летней Клары Герцер, как с рождения звали звезду юмора, сегодня отзываются события на ее родине – на Украине.

"Я – киевлянка, – с гордостью подчеркивает Новикова. – Я выросла и закончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве".

Причем рассказывала о детстве и юности юмористка на фоне задника с огромной фотографией киевской улицы и висящего на ней жовто-блакитного флага...

Время от времени, вспоминая о славной жизни в столице советской Украины, Новикова переходила на привычную ей мову. А в конце выступления одна из зрительниц вынесла на сцену огромный букет со словами благодарности: "Дякую!" И счастливая артистка ответила: "Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою!" Хотя, если честно, по-украински так и не совсем грамотно.

Напомним, несколько лет назад Новиковой запретили въезд на Украину – якобы из-за гастролей в Крыму. Тогда она признавалась, что ее сердце – в Москве, в России, а душа – на Украине, где у нее осталось много друзей и знакомых, со многими из которых она не утратила связь.