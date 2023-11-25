"Мне говорили: вы - преступница": Алферова выдала неожиданную правду о дочери

"Мне говорили: вы - преступница": Алферова выдала неожиданную правду о дочери
Ирина Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда вспомнила, как воспитывала наследницу

72-летняя Ирина Алферова отдала всю жизнь кино и театру. В браке с болгарским дипломатом Бойко Гюрова у нее появилась дочка Ксения, которая решила пойти по материнским стопам и покорила отечественную сцену.

Гордая мать не только приняла, но и одобрила выбор наследницы. Раз уж та решила вслед за ней добиться высот на сцене, то и дочь сможет заявить о себе. Правда, у Ксении были и иные таланты – как-то она серьезно подумывала о дороге в большой спорт.

Ирина Ивановна признавалась, что по характеру дочь была той еще хулиганкой. И никакого волнения за нее не испытывала, даже когда Ксения выходила на лед. Понимала, что та выдержит на своем пути многое – и не прогнется. Алферова-младшая проявляла себя везде: и на секциях по баскетболу, и в теннисе. А тренеры считали, что отсутствие такой яркой личности с завидными параметрами в большом спорте – настоящее преступление.

"Мне говорили: вы преступница, что не отдали ребенка в большой спорт", – вспоминает Алферова.

Звезда "ТАСС уполномочен заявить..." призналась, что не желала в тот момент ребенку такого будущего – ведь ничего, кроме своей дисциплины, боли в мышцах и пота у профессионального спортсмена нет. А вот актерское ремесло – другое дело.

А не так давно Ксения Алферова высказалась о своих отношениях с Егором Бероевым.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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