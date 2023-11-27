"Возненавидел": Пресняков раскрыл отношение к "Стюардессе по имени Жанна"

"Возненавидел": Пресняков раскрыл отношение к "Стюардессе по имени Жанна"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В Москве отгремел грандиозный фестиваль "Легенды Ретро FM". Владимир Пресняков-младший исполнил на сцене ВТБ-Арены три хита - "Зурбаган", "Недотрога" и "Стюардесса по имени Жанна". Корреспондент "Утро.ру" спросил певца, не устал ли он петь эти шлягеры десятилетиями

Песня композитора Юрия Чернавского на стихи поэта Леонида Дербенева "Зурбаган" впервые прозвучала в 1986 году в фильме "Выше радуги". "Недотрога" – супер-хит Владимира Преснякова-младшего из дебютного альбома "Папа, ты сам был таким" 1989 года. Наконец, про "Стюардессу по имени Жанна" он впервые спел в 1992-м.

"Я сам удивляюсь, почему люди все время хотят это слышать, – признался музыкант. – Признаюсь, у меня был период, когда я эти песни просто возненавидел. И думал, что люди сделают так же – возненавидят ту же "Стюардессу". Нельзя же из концерта в концерт петь одно и тоже".

Но Пресняков ошибся. "Оказалось, что без "Странника", Зурбагана" и "Замка из дождя" не обходится ни одно выступление, – говорит он. – Хотя меня радует, что и новые песни выстреливают, что люди с удовольствием их хором поют на моих концертах".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Рассказал певец и про планы на новый год. "Обычно новогодний стол у нас начинается числа 15 января, потому что до этого много выступлений, – признался исполнитель. – Артисты так устроены, что в праздник мы должны петь. Это круто, и я без этого не могу. Как-то пробовал встречать новый год дома, и это было скверно, плохо, потому что я не умею этого делать. В итоге мы просто напелись и напились".

Источник: "Утро.ру" • Требует проверки
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