"Я поражаюсь": Маликов высказался о 76-летней Пресняковой

"Я поражаюсь": Маликов высказался о 76-летней Пресняковой
Фото: Alexander Keltik / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как сегодня живет звезда "Самоцветов"

Созданные Юрием Маликовым "Самоцветы" сверкают с 1971 года. Менялись составы группы, а любовь к ней у публики не меркла с годами. "Увезу тебя я в тундру", "Не повторяется такое никогда", "Не надо печалиться", "Мой адрес – Советский Союз" – эти песни знает и любит не одно поколение.

Елена Преснякова пришла в прославленный коллектив в далеком 1975 году. И выступает в нем по сей день, удивляя своей прекрасной формой. "Старший состав "Самоцветов" с Леной Пресняковой по-прежнему активно гастролирует, – сообщил "Утро.ру" 53-летний певец и композитор Дмитрий Маликов. – Я поражаюсь этому факту, потому что мне уже тяжело выступать и не хочется далеко летать, а они по-прежнему легки на подъем".

Летом этого года руководитель "Самоцветов" Юрий Маликов напугал всех  – сильно простудился и подхватил респираторное заболевание. Сказался и почтенный возраст, да и сердечно-сосудистая система исполнителя не в идеальном порядке. "Сейчас папа в нормальной творческой и физической форме, периодически присоединяется к своим "Самоцветам". –  заверил Дмитрий Маликов. – С гастролями, правда, ему сейчас уже чуть сложнее – 80 лет все-таки".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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