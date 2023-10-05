Дмитрий Маликов проинформировал о состоянии 80-летнего отца

В июле мужчина серьезно заболел

В ресторане "Гвидон" состоялся осенний бранч, посвященный новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена. Он собрал множество звезд!

Среди гостей был и Дмитрий Маликов, которой 20 октября выступит в Доме музыки с фортепианным концертом "Pianomaniя", а в январе будет участвовать в грандиозном "Зимнем Show" на Live Арена. Корреспондент "Утро.ру" спросил у певца про состояние его 80-летнего отца Юрия Маликова – создателя и руководителя ВИА "Самоцветы". В июле он серьезно болел и всех напугал.

"Тогда мы решили перестраховаться, поскольку отец летом сильно простудился и у него было респиратурное заболевание. Плюс сердечно-сосудистая система уже не в идеальном порядке.

Но сейчас уже все нормально, согласно возрасту,

– заверил Маликов. – Вчера папа был на футболе – впервые вместе с внуком Марком. Папа сейчас в нормальной творческой и физической форме, периодически присоединяется к своим "Самоцветам". – Мы, я и сестра, очень любим, когда он сюрпризом приезжает на наши выступления и выходит на сцену. – С гастролями ему сейчас уже чуть сложнее – 80 лет все-таки".