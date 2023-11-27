Как живет победивший алкоголизм и переживший инфаркт 50-летний Саша Айвазов

Как живет победивший алкоголизм и переживший инфаркт 50-летний Саша Айвазов
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В Москве отшумел грандиозный музыкальный фестиваль "Легенды Ретро FM". Среди полутора десятков звезд российской и мировой эстрады был и Алекандр Айвазов

Хиты Александра Айвазова "Лилии", "Где ты?" и "Бабочка-луна" живут уже больше 30 лет. А сам певец, кажется, не стареет. Возможно, оставаться в форме ему помогает полный отказ от алкоголя, с которым у музыканта были в прошлом проблемы. Но в 2014-м он завязал раз и навсегда.

"Для меня это был серьезный шаг, но проблемы не скроешь, – позже признается  артист. -  Алкоголь мне очень мешал, поэтому я решил быть честным. Было тяжело выйти из этого состояния, неделями приходил в себя, а со временем становилось все сложнее и сложнее. Были небольшие проблемы, после которых я решил лечь в клинику. Именно тогда я осознал весь ужас ситуации и вовремя остановился".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Сегодня певец радуется, что больше не пьет и старается вести здоровый образ жизни. "Ведь многих их тех, кто не смог остановиться, уже нет на этом свете, на сегодняшнем концерте, – вздыхает он. – Женю Белоусова, например, мы похоронили".

Евгений Белоусов скончался в 1997-м, ему было всего 32 года. А Айвазов в этом году отметил уже 50-летие. "Какого-то кризиса и переживаний по поводу возраста не было, – заверил музыкант корреспондента "Утро.ру". – Правда, я в прошлом году перенес инфаркт, но, слава Богу, все обошлось. И сейчас слежу за собой, принимаю разные лекарства. К сожалению, правда, не бросил курить". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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