Певец из США назвал себя "черным русским": его сразу затравили на Украине

Исполнитель пожаловался на угрозы от пользователей Сети из Незалежной

Бывший солист легендарного немецкого диско-коллектива Bad Boys Blue Кевин Маккой сообщил, что хейтеры из Украины принялись ему угрожать, требуя покинуть Россию. Недоброжелатели, к тому же, обвиняют его в "любви к Путину" – а также к самой России. Причиной, уверяет сам исполнитель, стали концерты в Петербурге и Москве, прошедшие в ноябре 2023 года.

Как пояснил сам Кевин, пользователи из Украины обращаются к нему в довольно грубой форме – звучат и угрозы применения физической силы.

В восьмидесятые годы Маккой активно выступал по всем советским республикам, а в последствии – по постсоветским странам, выступая с концертами как в России, так и на Украине. А девять лет назад по решению Киева американскому певцу запретили въезд на Украину, стоило только ему выступить для крымчан. Затем добавили в базу "Миротворца".

Сам артист не сомневается, что подобная политическая инициатива не имеет ничего общего с настроениями самих украинцев.

"Меня этим не запугать точно. Как и угрозами, – высказался исполнитель журналистам.

Маккой признался, что стал считать Россию родной – даже серьезно думает некоторое время пожить здесь. Хотя и в некоторых городах этой необъятной страны он сталкивается с отказами в проведении концертов – администрации в регионах ссылаются на его американское происхождение.

Тем не менее, Кевин испытывает любовь к России, ее культуре и традициях. Знает язык и считает себя "черным русским".