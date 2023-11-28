"Должна оправдываться": вдова выговаривала Новиковой прямо на могиле Фоменко

"Должна оправдываться": вдова выговаривала Новиковой прямо на могиле Фоменко
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
Клара Новикова - редкий сегодня гость на телеэкране. Причины артистка назвала сама.

"Я за всю свою жизнь наговорила всякого – глупостей и не очень. Но в последнее время редко появляюсь на экране, – призналась любимая народом артистка. – Ну, такое время. Я не знала, о чем говорить, не знала, о чем шутить. Мне не нравится говорить о грустном, ведь жизнь сегодня такая непростая. И в ней появились тяжелые темы".

То что ее стали мало показывать по телевизору, замечают и знакомые Клары Борисовны. "В августе была очередная годовщина со дня смерти режиссера Петра Фоменко (умер в 2012 году – Прим. ред.), который меня, как эстрадную артистку, любил, – рассказала Новикова. – И мы с актерами его театра пришли к нему на Ваганьково, чтобы почтить и вспомнить. Пришла и его вдова Майя Андреевна (Тупикова, актриса – Прим. ред.), уже очень взрослая".

И прямо на могиле вдова Фоменко вдруг стала выговаривать ошарашенной Новиковой.

"Она выговаривала мне: "Почему тебя нет на экране?! Люди тебя забывают! Они тебя не помнят!" – рассказала юмористка. 

Новикова онемела от такого заявления. "Я даже не знала, что ей ответить, почему люди меня забывают и зачем я должна оправдывать!" – вспоминает она о своей реакции на заявление недоумевающей вдовы Фоменко.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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