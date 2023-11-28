"Усыхаю": 77-летняя Елена Преснякова раскрыла секрет красоты и молодости

"Мой адрес - Советский Союз", "Синяя песня", "Все, что в жизни есть у меня" - эти суперхиты ВИА "Самоцветы" знает каждый. Их группа и исполнила на фестивале "Легенды Ретро FM". А за кулисами с солисткой группы Еленой Пресняковой встретился корреспондент "Утро.ру".

19 ноября Елене Пресняковой исполнилось 77 лет. Но она по-прежнему много работает, легка на подъем и двигается так, как в молодости. Настоящая королева.

"День рождения я отметила на работе, было выступление, – рассказала певица. – Среди подарков, которые я получила в этот день, было много колготок – это всегда нужная вещь, потому что "летят" за один концерт. Еще мне подарили чемодан".

"А Петрович (муж Владимир Пресняков-старший – Прим. ред.) всегда мне дарит часы, которые у меня уже и на ушах, и на груди", – радуется прекрасная Елена.

Что же касается внешнего вида, что Преснякова шутит: "Такое впечатление, что я уже усыхаю, – смеется она. – На самом деле, у меня такая конституция от природы – Бог дал мне возможность быть стройной. Кстати, "стройная" звучит лучше, чем "худая".

Рассказала она и про внука Артема. "Петрович хотел, чтобы Артем стал саксофонистом, занимался с ним музыкой, но недавно мальчика отдали в футбольную школу, – сообщила певица. – Тренер говорит, что у Артема все получается отлично. Поэтому певческой династии больше не будет. Хотя еще есть шанс, что Ваня (младший сын Преснякова-младшего – Прим. ред.) запоет".