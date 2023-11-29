Словно прощались погибшие ангелы: Екатерина Андреева о мистике в своей работе

Ведущая рассказала о страшном случае, который ей довелось пережить в эфире одной из программ

Телеведущая Екатерина Андреева пользуется заслуженной популярностью. Зрители программы "Время" наперебой обсуждают ее цветущий внешний вид, роскошные туалеты, мужчин и даже дату рождения. Есть и те, кто восторгается колоссальной выдержкой Андреевой. Это качество не раз выручало ее в работе.

На телевидение молодая красавица попала по конкурсу. Ее наставником был легендарный Игорь Кириллов. Не счесть, сколько Екатерина провела прямых эфиров с начала девяностых. Однако есть такой, который останется в ее памяти навсегда.

В 2002 году над Боденским озером столкнулись два самолета. Среди семи десятков погибших было 52 ребенка. Ведущая рассказывает, что, когда корреспондент начал говорить о трагедии, везде вдруг начал слышаться детский смех. При этом ни рядом с журналистом, ни в студии не было ни одного ребенка. На линиях связи, проверенных после, тоже не записалось детского смеха. Телеведущая уверена, что это прощались с родными маленькие ангелы, погибшие в тех самолетах.

Кстати, мистика присутствует в жизни Андреевой постоянно. Например, когда они с нынешним мужем еще не были женаты, Душко всегда смотрел передачи с любимой женщиной. И однажды, вспоминает Екатерина, он так активно думал о ней, что она прямо в эфире ощутила, как поднимается температура. После этого Екатерина запретила мужу смотреть телевизор.

К слову, недавно красавица-телеведущая открыла совсем не мистический секрет своей вечной молодости.

