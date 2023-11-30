"Сильно устаю": Чеботина объяснилась за несколько стадий своего опьянения

"Сильно устаю": Чеботина объяснилась за несколько стадий своего опьянения
Фото: пресс-служба
Исполнительница хита “Солнце Монако” рассказала, что делает в состоянии алкогольного опьянения.

"У меня бывает четыре стадии, когда я пьяна, – заверила 26-летняя артистка. – Первая: посмотреть милых животных в Гугле или Яндексе. Я ищу белых совят, детенышей оленей и залипаю на милые картинки. Вторая стадия: это заснуть. Третья стадия – потеряшка-болтун. Я нахожу какого-нибудь интересного собеседника, и все меня теряют на вечеринке. А потом оказывается, что я весь вечер болтала с каким-нибудь интересным человеком".

Но еще есть и четвертая стадия. Тут начинается в случае с Чеботиной самое интересное, "Это тусер, конечно, – пояснила Люся в подкасте "Ниче святого" от Hifi-стриминга Звук. – В последнее время самая распространенная стадия у меня – это вторая, потому что я очень сильно устаю. И если случается так, что я пью, то моя вечеринка резко заканчивается". 

Как говорят наркологи, женский алкоголизм – серьезная проблема современного общества. По статистике, на 100 алкоголиков-мужчин в нашей стане приходится примерно 40-50 алкоголиков-женщин. Женским алкоголизмом чаще страдают пациентки молодого и среднего возраста. Основная причина приобщения к рюмке – неудовлетворенность личной жизнь и работой.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Взлетели до небес: кто в России накручивает цены на яйца

Кто-то решил оставить россиян без новогоднего стола

Подозрения оправдались: Самойлова рассказала о беременности

Многодетная мать сообщила, что в доме появятся еще несколько малышей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей