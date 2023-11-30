"Сильно устаю": Чеботина объяснилась за несколько стадий своего опьянения

Исполнительница хита “Солнце Монако” рассказала, что делает в состоянии алкогольного опьянения.

"У меня бывает четыре стадии, когда я пьяна, – заверила 26-летняя артистка. – Первая: посмотреть милых животных в Гугле или Яндексе. Я ищу белых совят, детенышей оленей и залипаю на милые картинки. Вторая стадия: это заснуть. Третья стадия – потеряшка-болтун. Я нахожу какого-нибудь интересного собеседника, и все меня теряют на вечеринке. А потом оказывается, что я весь вечер болтала с каким-нибудь интересным человеком".

Но еще есть и четвертая стадия. Тут начинается в случае с Чеботиной самое интересное, "Это тусер, конечно, – пояснила Люся в подкасте "Ниче святого" от Hifi-стриминга Звук. – В последнее время самая распространенная стадия у меня – это вторая, потому что я очень сильно устаю. И если случается так, что я пью, то моя вечеринка резко заканчивается".

Как говорят наркологи, женский алкоголизм – серьезная проблема современного общества. По статистике, на 100 алкоголиков-мужчин в нашей стане приходится примерно 40-50 алкоголиков-женщин. Женским алкоголизмом чаще страдают пациентки молодого и среднего возраста. Основная причина приобщения к рюмке – неудовлетворенность личной жизнь и работой.