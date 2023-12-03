У близкой подруги Пугачевой обнаружили страшную форму рака

У близкой подруги Пугачевой обнаружили страшную форму рака
Лора Квинт. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Близкая подруга Примадонны услышала страшную правду от медиков

Подруга Аллы Пугачевой, бывшая возлюбленная Валерия Леонтьева Лора Квинт борется с тяжелым рецидивом онкологического заболевания. Случилось страшное: у пианистки выявлены опухоли в лимфоузлах – там, где ранее прежняя опухоль была вырезана.

Известно, что у Квинт выявлен отек правого легкого. А позвоночник композитора разрушается. За последние годы здоровье музыкального автора сильно ухудшилось. Впервые онкологическое заболевание Квинт диагностировали еще тринадцать лет назад. После химиотерапии болезнь удалось перевести в ремиссию, которая продолжалась длительное время.

Однако в ходе последнего обследования был выявлен рецидив, отмечает SHOT. За год опухоли сильно разрослись: злокачественных образований стало больше в три раза. 

Позвоночник композитора разрушается – дегенеративные изменения зафиксированы в хрящевой и костной тканях. Впрочем, супруг известного композитора утверждает, что жена отлично держится, внешне признаки ухудшения здоровья отсутствуют.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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