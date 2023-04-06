Бывшая любовница раскрыла причину отказа Леонтьева выступать в России

Бывшая любовница раскрыла причину отказа Леонтьева выступать в России
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лора была откровенна с журналистами

Для многих россиян известный певец Валерий Леонтьев – часть молодости и неотъемлемая составляющая российской эстрады. К сожалению, уже достаточно давно жители России лишились возможности посещать концерты звезды. Почему Леонтьев отказывается выступать в России, рассказала его бывшая любовница Лора Квинт.

Стоит отметить, что несмотря на прекращение любовной связи, композитор с большой теплотой отзывается о Валерие. Журналисты поинтересовались у Лоры, почему певец давно не появляется на Родине и отказывается радовать своих фанатов концертами.

Квинт подчеркнула, что артист сам тоскует по родному государству – Леонтьев прочно обосновался в США. Однако, все дело в том, что здоровье пожилого исполнителя подорвано. Сейчас Валерий старается восстановить силы, а поэтому просто не способен на концертную деятельность.

При этом Лора не теряет надежды, что россиянам еще удастся увидеть скачущего по сцене любимца. Леонтьев очень сильный человек и сделает все для того, чтобы вернуться к любимой профессии.

К слову, недавно латвийская певица Лайма Вайкуле также рассказывала о том, что у Валерия большие проблемы со здоровьем.

Источник: iReactor ✓ Надежный источник
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