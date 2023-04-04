Вайкуле сдала с потрохами сбежавшего в США Леонтьева

Вайкуле сдала с потрохами сбежавшего в США Леонтьева
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка раскрыла секрет певца

Знаменитый российский певец, настоящий любимец публики Валерий Леонтьев в последнее время практически не появляется на российской сцене. Многие фанаты эпатажного артиста задаются вопросом, куда же делся их кумир. Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле решила раскрыть секреты своего коллеги.

По словам певицы, 74-летний артист давно отчалил в Соединенные Штаты Америки и, судя по всему, не собирается возвращаться на Родину. Вайкуле таинственно добавила, что сейчас Леонтьев "занят с собой". При этом в социальных сетях давно ходят слухи о том, что исполнитель хитов "Сокровище Черного моря", "Августин", "Вернисаж" и других страдает от тяжелого недуга и в последнее время сильно сдал.

Впрочем, помощник знаменитости Борис Чигирев пытается заверить поклонников, что престарелая звезда всего лишь взяла давно необходимый отпуск и вскоре снова будет радовать фанатов своими песнями.

По некоторым данным, Леонтьев перенес серьезную операцию из-за проблем со здоровьем, которые хочет скрыть от публики.

К слову, недавно сама Лайма Вайкуле призналась в страшном. По словам артистки, с некоторых пор "у нее все дырявое".

Источник: Осторожно, Собчак ✓ Надежный источник
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