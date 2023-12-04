Других взглядов: известная ведущая уволилась с канала "Россия"

На бедность журналистка не жалуется

Редакции российского телевидения заметно поредели после февраля 2022-го года. С работы на федеральных каналов уходили как закулисные сотрудники, так и главные лица эфира. Среди них была ведущая Екатерина Гринчевская, которая считалась едва ли не главным журналистом на телеканале "Россия 24". Там она проработала 15 лет.

Гринчевская изучала финансы в институте, а в студентческие годы была фотомоделью – так ее и заметил будущий супруг Сергей Капков, который вскоре стал помощником Абрамовича. Через время молодая красавица получила второй диплом, закончив с отличием МГИМО, а после захотела пройти повышение по квалификации по телерадиовещанию.

После устройства на работу на "Россию 24" Гринчевская моментально стала любимицей зрителей. Но в этот момент в ее семье произошла личная драма – муж ушел к Ксении Собчак. На некоторое время ведущая пропала с канала и уехала за границу. Потом вышла замуж во второй раз и снова вернулась на родной канал.

Источники утверждают, что после февраля Екатерина Гринчевская уволилась с телеканала "Россия". Тогда на ТВ фиксировался массовый отток сотрудников из-за того, что они придерживались других взглядов на происходящее.

Сейчас телеведущая посвятила себя саморазвитию. Она является коучем и занимается различными духовными практиками. На бедность журналистка не жалуется, на ее странице в соцсетях она регулярно делится своим досугом в элитных ресторанах, на курортах и хвастается дизайнерскими нарядами.