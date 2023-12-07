У Пахмутовой случился сердечный приступ: ее увезли в больницу

До этого пианистка сама обращалась к медикам

Российского композитора Александру Пахмутову экстренно госпитализировали в одну из московских больниц из-за сердечного приступа, о чем стало известно сегодня, 7 декабря.

По некоторым данным, изначально пианистка сама обратилась к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие. В поликлинике поставили предварительный диагноз, вызвав бригаду скорой помощи.

В настоящее время Пахмутова находится в больнице.

Напомним, несколькими месяцами ранее скончался супруг Пахмутовой, поэт Николай Добронравов. Позднее появилась информация, что здоровье самой вдовы оставляет желать лучшего.