У Пахмутовой случился сердечный приступ: ее увезли в больницу

У Пахмутовой случился сердечный приступ: ее увезли в больницу
Александра Пахмутова. Фото: кадр из Youtube.com
До этого пианистка сама обращалась к медикам

Российского композитора Александру Пахмутову экстренно госпитализировали в одну из московских больниц из-за сердечного приступа, о чем стало известно сегодня, 7 декабря. 

По некоторым данным, изначально пианистка сама обратилась к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие. В поликлинике поставили предварительный диагноз, вызвав бригаду скорой помощи. 

В настоящее время Пахмутова находится в больнице.

Напомним, несколькими месяцами ранее скончался супруг Пахмутовой, поэт Николай Добронравов. Позднее появилась информация, что здоровье самой вдовы оставляет желать лучшего.

Источник: Mash • Требует проверки

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