У Пахмутовой случился сердечный приступ: ее увезли в больницу

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Российского композитора Александру Пахмутову экстренно госпитализировали в одну из московских больниц из-за сердечного приступа, о чем стало известно сегодня, 7 декабря.
По некоторым данным, изначально пианистка сама обратилась к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие. В поликлинике поставили предварительный диагноз, вызвав бригаду скорой помощи.
В настоящее время Пахмутова находится в больнице.
Напомним, несколькими месяцами ранее скончался супруг Пахмутовой, поэт Николай Добронравов. Позднее появилась информация, что здоровье самой вдовы оставляет желать лучшего.
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