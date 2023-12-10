Вдова в ужасе: сын грузовиками вывозит добро из квартиры Градского

Вдова в ужасе: сын грузовиками вывозит добро из квартиры Градского
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Утро воскресенья для 42-летней Марины Каташенко началось с тревожных новостей. Старший сын ее покойного мужа Александра Градского начал вывозить вещи из квартиры певца.

Возле дома 1А по Козицкому переулку, что в самом центре Москвы, недалеко от Тверской, остановилось несколько грузовых машин и из квартиры Александра Градского начали выносить мебель, картины и прочее дорогое имущество.

О происходящем сразу стало известно Марине Коташенко, с которой артист жил с 2003 года и с которой в 2021-м, перед смертью, вступил в законный брак. От Градского она родила двоих детей – сыновей Александра и Ивана. От происходящего сейчас, судя по рассказу очевидцев, она просто в ужасе. Ведь по решению Тверского районного суда города Москвы, имущество (квартира в Козицком) переданы Марине и сыновьям.

Очевидно, что к действиям старших детей от первого брака могут быть вопросы с точки зрения законности, поскольку все имущество покойного певца сейчас является наследственной массой, из-за которой идут суды. Поэтому вдова артиста вызвала на место работы грузчиков полицию.

Ранее в интервью журналистам она сообщила: "Мои сыновья жили в этой квартире с самого рождения и считают ее своим домом. Другого пригодного для проживания жилого помещения в Москве у нас с детьми нет. В отличие от Даниила и Марии, которые были при жизни Александра Борисовича обеспечены им огромными элитными квартирами в центре Москвы. Александр Борисович всегда говорил, что поставил своих старших детей на ноги, дал им образование, воспитание, защиту, квартиры... Он и подумать не мог, что его взрослые, образованные, всем обеспеченные дети всеми возможными способами с помощью своей матери будут пытаться отобрать имущество у малышей".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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