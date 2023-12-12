Мужественный поступок: зять Пригожина ушел добровольцем на фронт

Обязанность настоящего мужчины - защита Родины

В сентябре прошлого года, во время частичной мобилизации, зять продюсера Иосифа Пригожина получил повестку в военкомат. "Ему 25. Ребенок родился только что – месяца нет!" – говорил тогда муж певицы Валерии.

Тогда эксперты рассуждали, как надо вести себя в этой ситуации. И вот новый поворот. Друзья Пригожина говорят, что зять якобы попал все-таки в зону боевых действий – ушел добровольцем туда, где сегодня важен героизм. По их словам, сам Иосиф Игоревич считает это мужественным и достойным уважения поступком.

Напомним, что добровольцем ушел и актер Георгий Тесля-Герасимов, который был известен широкой публике по роли в сериале "След". С апреля 2022 года он ездил на передовую как военный корреспондент, снимал документальные фильмы, но позже записался в качестве добровольца в одно из подразделений добровольцев. Получивший в рамках частичной мобилизации повестку актер Павел Устинов тоже ушел в зону боевых действий. И 59-летний основатель фестиваль EARLYMUSIC и ансамбля "Солисты Екатерины Великой" Андрей Решетин решил помогать своей Родине там, где это особенно важно сегодня.