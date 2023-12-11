Раскрыты подробности тяжелой болезни Пригожина

Без помощи врачей не обошлось

Известный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин недавно был госпитализирован в элитную клинику Лапино. Об этом рассказала Ксения Собчак: мимо "блондинки в шоколаде" не проходит ни одна срочная новость российского шоу-бизнеса.

Как стало известно, у 72-летнего Иосифа обнаружили воспаление легких. Ксения связалась с самим Пригожиным, и он разрешил обнародовать информацию о своем состоянии здоровья.

"Есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера", – поделился он.

По мнению продюсера, паника вокруг его самочувствия несколько преувеличена. Госпитализация стала следствием тяжелого гриппа. Несколько дней назад Пригожин почувствовал недомогание, но решил, что это несерьезно и пройдет само. Однако его состояние ухудшалось, поэтому пришлось предпринять более серьезные меры.

Клиника Лапино, куда поместили продюсера, специализируется на лечении состоятельных пациентов. Там Пригожину будет оказана помощь лучших врачей. Поэтому близкие и поклонники надеются на скорейшее выздоровление продюсера.

Очевидно, легкие – не самое сильное место в организме Иосифа Пригожина. Так, еще в 2021 году он упоминал, что его супруга Валерия легко перенесла коронавирус, в то время как он практически "умирал".

Ранее счастливый Пригожин намекнул на прибавление в семье.