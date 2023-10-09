"Вообще не ревную": Валерия сделала признание о молодых артистах

"Вообще не ревную": Валерия сделала признание о молодых артистах
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица дала интервью

Народная артистка России Валерия (настоящее имя – Алла Перфилова) сегодня является одной из самых любимых и востребованных россиянами певиц. Хиты звезды уже настолько популярны среди народа, что их перепевают молодые исполнители.

Конечно, Валерия обладает уникальными вокальными данными, поэтому никто не пытается воспроизвести ее песни точь-в-точь. Начинающие артисты исполняют их на свой лад. Однако звезда, в отличии от некоторых других своих коллег, относится к этому с пониманием.

В интервью Пятому канала, оценивая работы молодых певцов, звезда призналась, что совершенно не ревнует их к собственному творчеству. Более того, артистке нравится, что ее песни вдохновляют начинающих коллег заниматься музыкой.

"Я вообще не ревную. Я знаю, что не все артисты относятся так, но мне нравится", – призналась Валерия.

Певицы также сыронизировала, мол ей нравится иногда даже не узнавать собственные хиты, потому что в исполнении других звезд получаются совершенно иные произведения.

К слову, в недавно проведенном опросе ВЦИОМ Валерия набрала пять процентов поддержки россиян, что позволило ей разделить места с четвертого по шестое в рейтинге лидеров отечественной эстрады вместе с Ириной Аллегровой и Пелагей. А первое место заняла Полина Гагарина.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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