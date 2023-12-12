Легендарный советский диктор Анна Шатилова отказалась от подарков родных

В Москве завершил работу всероссийский медиафорум "Безопасная работа". Он включал в себя и выставку, и деловую программу, и киносмотр. Среди гостей церемонии награждения Национальной премии была и легендарный диктор Анна Шатилова.

26 ноября Анне Николаевне исполнилось 85 лет. "Я в этот день улетала на работу в Уфу, – рассказала она корреспонденту "Утро.ру", - поэтому практически не отмечала юбилей". У нее по-прежнему много работы, ее энергии позавидуют и молодые коллеги!

"Я пока не знаю, где буду встречать новый год, – призналась Анна Николаева. – Сейчас каждый день меня куда-то приглашают на мероприятия, много и съемок. Но хотелось бы надеяться, что 31 декабря буду дома, в любимом подмосковном Шихово, где я давно не было. Приедут внуки, и мы все вместе будем там".

А вот от любых подарков родных легендарная телеведущая наотрез отказалась. "Я родственникам так прямо и сказала: "Никаких подарков!" – говорит она. – У меня материальное все есть, мне в моем возрасте уже ничего не надо. Зато я радуюсь моим портретам, которые рисует мой младший внук-художник".

Но есть у Анны Шатиловой одно сокровенное и понятное нам всем сегодня желание. "Меня можно порадовать, удивить и восхитить миром на земле, чтоб не погибали люди, – говорит она. – Мне ничего больше не надо. И в новый год именно это я и загадаю под бой Курантов".