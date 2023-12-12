Легендарный советский диктор Анна Шатилова отказалась от подарков родных

Легендарный советский диктор Анна Шатилова отказалась от подарков родных
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Москве завершил работу всероссийский медиафорум "Безопасная работа". Он включал в себя и выставку, и деловую программу, и киносмотр. Среди гостей церемонии награждения Национальной премии была и легендарный диктор Анна Шатилова.

26 ноября Анне Николаевне исполнилось 85 лет. "Я в этот день улетала на работу в Уфу, – рассказала она корреспонденту "Утро.ру", - поэтому практически не отмечала юбилей". У нее по-прежнему много работы, ее энергии позавидуют и молодые коллеги!

"Я пока не знаю, где буду встречать новый год, – призналась Анна Николаева. – Сейчас каждый день меня куда-то приглашают на мероприятия, много и съемок. Но хотелось бы надеяться, что 31 декабря буду дома, в любимом подмосковном Шихово, где я давно не было. Приедут внуки, и мы все вместе будем там".

А вот от любых подарков родных легендарная телеведущая наотрез отказалась. "Я родственникам так прямо и сказала: "Никаких подарков!" – говорит она. – У меня материальное все есть, мне в моем возрасте уже ничего не надо. Зато я радуюсь моим портретам, которые рисует мой младший внук-художник".

Никас Сафронов, Анна Шатилова и Валерий Баринов за кулисами &#34;Безопасной работы&#34;. Фото: пресс-служба / Павел Косолапов

Но есть у Анны Шатиловой одно сокровенное и понятное нам всем сегодня желание. "Меня можно порадовать, удивить и восхитить миром на земле, чтоб не погибали люди, – говорит она. – Мне ничего больше не надо. И в новый год именно это я и загадаю под бой Курантов".  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Седокова рассказала о работе с Меладзе: "Были желающие утопить Костю"

Певицу в свое время просили выдать "грязную историю" о ее бывшем продюсере

Вышвырнутый из Первого канала Васильев с издевкой высказался о россиянах

Историк моды не может забыть родную страну, которую постоянно ругает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей