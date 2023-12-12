Слухи о разводе, Чубайс, Израиль: куда пропала молодая жена Бондарчука

Паулина Андреева внезапно перестала мелькать на публичных мероприятиях

Личная жизнь знаменитых культурных деятелей всегда вызывает огромное любопытство у поклонников. После того, как молодая, талантливая актриса Паулина Андреева вышла замуж за именитого кинорежиссера Федора Бондарчука, за каждым ее шагом пристально следят. Многих весьма удивил тот факт, что после известных событий прошлого года артистка внезапно пропала со всех радаров.



Андреева негативно высказалась в социальных сетях по поводу решения российских властей. После этого она выпала из информационного поля и практически перестала появляться на светских мероприятиях.



На этом тревожном фоне в интернет-пространстве начали активно расползаться слухи о разладе в семействе Бондарчука и Андреевой. Масло в огонь подлил тот факт, что звезды предпочитают хранить личное в тайне. Даже беременность Паулине удалось скрывать вплоть до рождения сына Ивана. Меж тем, со стороны брак знаменитостей выглядит крепким и гармоничным. Однако сплетники не перестают судачить об угрозе развода.



Бурную реакцию вызвало появление Андреевой в компании беглого политика Анатолия Чубайса и его супруги. Артистку застукали в любопытной компании весной прошлого года. Знаменитости встретились в одном из ресторанов Стамбула.



Некоторые поклонники решили, что Андреева намерена покинуть Россию. Тем более, относительно недавно ее братья переехали в Израиль. На этом фоне появились предположения, что Паулина тоже может выбрать эту страну новой родиной. Однако, по крайней мере пока, эти слухи не получили подтверждение.



Примерно спустя год после известных событий зимы прошлого года артистка постепенно начала возвращаться к привычной жизни. Осенью этого года она исполнила ведущие роли в нескольких постановках крупнейших московских театров. Актриса также продолжает сниматься в кино, сейчас Андреева работает над ролью в драме Сони Карпуниной "Как дети".

