Пресняков и Asti приглашают встретить Новый год в их компании всего за 235 тысяч

Смотреть по телевизору "огоньки", есть "Оливье" и пить шампанское - скучнее такого празднования Нового года ничего не придумать. Но есть вариант куда веселее.

Артисты шутят, что один день в году их год может кормить. В самом деле, когда еще Владимир Пресняков сможет продать билеты на свое выступление по 200 тысяч рублей. Однако в Новогоднюю ночь самые дорогие места на его концерт в Барвиха Luxury Village стоят именно столько.

Обычно гонорар певца за 45-минутное выступление составляет примерно 2 миллиона рублей. Но в Новый год таксы увеличивается в разы. И Преснякова можно понять – у него малые дети, которых надо поднимать.

Стоит заметить, что за 200 тысяч можно услышать не только песни про "Зурбаган" и "Стюардессу по имени Жанна". Вместе с похудевшим к Новому году на 8 кг Владимиром Пресняковым будет выступать... Нет, не его жена Наталья Подольская, как это можно было бы предположить. Она останется дома, будет строгать салаты и мыть мандарины, поджидая зарабатывающего деньги супруга.

А работать с ним будет ANNA ASTI, которая обещает представить новую программу, если кто-то устал от старой. "Встречаем волшебный праздник в кругу друзей на одной из самых стильных и роскошных площадок в мире, – приглашает реклама доставать банкноты и кредитки. – Вас ждут великолепные выступления обворожительной ANNA ASTI и всеми любимого Владимира Преснякова! Обаятельный ведущий Дмитрий Кохно и диджей Dj Mikheev подарят вам праздничное настроение!"

Но ведь в Новый год одними песнями сыт не будешь. Так что можно доплатить всего 35 тысяч с носа и отведать гастрономический ужин от именитого итальянского шеф-повара "Барвиха Luxury Villagе" Массимо Паренте. За такие деньги меломанам бог пошлет: сливу в сиропе с начинкой из фуа-гра, оливье с перепелкой и раковыми шейками, заливное с крабом, сахалинский гребешок с черным трюфелем и соусом "Жу", филе осетра с капустой кейл и свеклой конфи и даже новогодний шар с начинкой из мандаринов на десерт. Гулять – так гулять!