"Минус 8 килограммов за месяц": высохшего Преснякова невозможно узнать

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Артисты для похудения используют самые разные методики. Но, кажется, им пора обращаться за рецептом волшебной диетой к 55-летнему Владимиру Преснякову. "Минус восемь килограммов за месяц! – рада рекорду мужу его супруга Наталья Подольская. – Вы очень удивитесь, когда его увидите!"
Действительно, высохшего Преснякова сегодня невозможно узнать. В чем убедятся зрители лично на его сольном концерте уже 2 декабря в столичном "Крокусе".
Подольская рассказала, как удалось добиться таких феноменальных результатов за столь короткий срок. "Он изменил свое питание, добавил в жизнь спорт и вообще отказался от алкоголя", – пояснила звезда.
"Володя не ест ничего жирного, даже говядину, предпочитая ей курятину, – перечисляет Подольская. – Он ест очень мало, и я им горжусь!"
Стоит напомнить, что, по мнению врачей, оптимальным считается постепенное снижение веса на 5–10% от исходного за 3–6 месяцев с последующим длительным удержанием массы. Таким мужчина с исходным весом 110 кг без вреда для здоровья за 3-6 месяцев должен сбрасывать 5,5-11 кг. Соответственно за 1 месяц потеря веса составляет по норме около 1-3,5 кг.
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