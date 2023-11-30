"Минус 8 килограммов за месяц": высохшего Преснякова невозможно узнать

Певец сильно изменился. О причинах столь резкого сброса веса на премии "Золотой граммофон" журналистам сообщила его супруга Наталья Подольская

Артисты для похудения используют самые разные методики. Но, кажется, им пора обращаться за рецептом волшебной диетой к 55-летнему Владимиру Преснякову. "Минус восемь килограммов за месяц! – рада рекорду мужу его супруга Наталья Подольская. – Вы очень удивитесь, когда его увидите!"

Действительно, высохшего Преснякова сегодня невозможно узнать. В чем убедятся зрители лично на его сольном концерте уже 2 декабря в столичном "Крокусе".

Подольская рассказала, как удалось добиться таких феноменальных результатов за столь короткий срок. "Он изменил свое питание, добавил в жизнь спорт и вообще отказался от алкоголя", – пояснила звезда.

"Володя не ест ничего жирного, даже говядину, предпочитая ей курятину, – перечисляет Подольская. – Он ест очень мало, и я им горжусь!"

Стоит напомнить, что, по мнению врачей, оптимальным считается постепенное снижение веса на 5–10% от исходного за 3–6 месяцев с последующим длительным удержанием массы. Таким мужчина с исходным весом 110 кг без вреда для здоровья за 3-6 месяцев должен сбрасывать 5,5-11 кг. Соответственно за 1 месяц потеря веса составляет по норме около 1-3,5 кг.