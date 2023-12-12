Грудь похудевшей Бони выпрыгнула из платья - откровенный кадр

Грудь похудевшей Бони выпрыгнула из платья - откровенный кадр
Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка похвасталась крепкими бедрами и стройными ногами

Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня регулярно мелькает на страницах светских хроник. Недавно красотка решилась на хирургические вмешательства для того, чтобы вернуть себе молодость и свежесть. Мнения интернет-пользователей по поводу результатов операции разделились, однако о великолепных природных данных Виктории никто не спорит.

В свои 44 года Боня выглядит намного лучше, чем некоторые молодые девушки. Артистка уделяет огромное количество времени заботе о внешнем виде: она регулярно занимается спортом, экспериментирует с методиками сохранения красоты из разных стран. Новые яркие кадры с красоткой взорвали социальные сети.

Виктория Боня нарядилась в смелое коротенькое белое платьишко на тонких бретельках. В таком виде звезда исполнила зажигательный танец. Во время активных телодвижений грудь знаменитости неожиданно подскочила и практически выпрыгнула из наряда. Все желающие смогли полюбоваться прекрасным видом глубокого декольте теледивы.

Фото: соцсети

К слову, ранее Викторию Боню раскритиковали за "ассиметричное лицо".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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