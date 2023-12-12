Грудь похудевшей Бони выпрыгнула из платья - откровенный кадр

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня регулярно мелькает на страницах светских хроник. Недавно красотка решилась на хирургические вмешательства для того, чтобы вернуть себе молодость и свежесть. Мнения интернет-пользователей по поводу результатов операции разделились, однако о великолепных природных данных Виктории никто не спорит.
В свои 44 года Боня выглядит намного лучше, чем некоторые молодые девушки. Артистка уделяет огромное количество времени заботе о внешнем виде: она регулярно занимается спортом, экспериментирует с методиками сохранения красоты из разных стран. Новые яркие кадры с красоткой взорвали социальные сети.
Виктория Боня нарядилась в смелое коротенькое белое платьишко на тонких бретельках. В таком виде звезда исполнила зажигательный танец. Во время активных телодвижений грудь знаменитости неожиданно подскочила и практически выпрыгнула из наряда. Все желающие смогли полюбоваться прекрасным видом глубокого декольте теледивы.
К слову, ранее Викторию Боню раскритиковали за "ассиметричное лицо".
Король российской эстрады случайно помог перспективному парню попасть на конкурс и тот стал звездой
Смотреть по телевизору "огоньки", есть "Оливье" и пить шампанское - скучнее такого празднования Нового года ничего не придумать. Но есть вариант куда веселее.