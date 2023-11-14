Боню раскритиковали за "ассиметричное" лицо: "Как Гурченко"

"Предшественница" телеведущей в свое время стала рекордсменом по числу пластических операций

43-летняя телеведущая и блогер Виктория Боня, о которой зрители впервые услышали еще со времен ранних выпусков "Дома-2", в последние годы славится своим пристрастием к пластической хирургии. И, если раньше подписчики достаточно спокойно реагировали на всевозможные изменения в лице звезды, которыми она старается "обратить время вспять", то недавние снимки после очередного хирургического вмешательства повергли их в шок.

Поводом для обсуждений стали недавние посты Виктории Бони в социальный сетх. Один из них звезда подписала как "выход в новой версии себя". Поклонники энтузиазм звезды не разделили: многим показалось, что скулы ведущей слишком заострились, а глаза и вовсе стали ассиметричными.

"На Гурченко стала похожа, сильно изуродовала себя", "Пластмассовое лицо, глаза узкие", "Под косметикой прячется асимметрия глаз", "Монгол", "Ушла уникальность", – раскритиковали пользователи.

Ранее Боня впала в депрессию после волны хейта.