Настоящий монстр: Боня показала лицо после пластики

Поклонники остались не в восторге

Блогер Виктория Боня считается одной из самых красивых бывших участниц проекта "Дом-2". Эффектная внешность помогла знаменитости сохранить популярность даже после того, как она ушла из шоу. Учитывая возраст 43 года, поклонники сходились во мнении, что знаменитость выглядит потрясающе, однако саму звезду многие изменения из-за возраста и личных предпочтений невероятно смущали, и она решилась на радикальные изменения.

За хирургическим преображением Бони теперь следит вся страна. Блогер смогла сделать из этого шоу, которое приковывает внимание публики. Она умело заигрывает со всеми, периодически приоткрывая последствия перенесенного вмешательства, а недавно решилась и вовсе приспустить очки и показать лицо после пластики.

Виктория опубликовала кадры, на которых предстала в честь празднования Хеллоуина в костюме. Она выглядела как настоящий и привлекательный монстр, с раскрасом под скелета. Как отметила Боня, пока такой макияж – единственный способ показать последствия работы хирурга.

"Именно в таком образе я себе нравлюсь", – заявила звезда.

По ее словам, макияж помог скрыть отеки, которые до сих пор остаются на ее лице после перенесенной процедуры.

Впрочем, публика не была в восторге от ее образа. Многие раскритиковали звезду в комментариях.

"Можно было и не краситься. И так страшно", – пишут подписчики знаменитости.

Выглядеть значительно моложе своего возраста Викторию Боню побуждает новый роман. Не так давно стало известно о ее новом увлечении – 30-летнем Руслане, с которым она отдыхает на лазурных пляжах и проводит много свободного времени. Поговаривают, что блогер увела мужчину из семьи, однако она все домыслы по этому поводу отвергает.