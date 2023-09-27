До двух лет тюрьмы: россияне обвинили Боню в мошенничестве

До двух лет тюрьмы: россияне обвинили Боню в мошенничестве
Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Блогерша пыталась заработать в соцсетях на продаже обещанных фото и видео, которые никто так и не увидел

Блогерша Виктория Боня столкнулась со шквалом возмущения от подписчиков в социальных сетях – дошло до того, что на нее написали заявление в полицию с целью проверки на мошенничество. Теперь в деле с Викой, которая захотела подзаработать на подписчиках после пластической операции, будут разбираться органы.

Вика длительное время хранила интригу, не показывая лицо после пластики. И придумала, как собрать на этом неплохую сумму: публика вступила в платный телеграм-канал, где увидели лишь ее обещания показать лицо после пластики. Однако контента никто так и не увидел.

А пластику Виктория делала у американского хирурга, который оперировал Беллу Хадид с Кендалл Дженнер. Боня после операции утверждала, что может покрасоваться "лисьими глазками" и еще более пухлыми губами. Однако попавший кадр с лицом дивы явно не подходил под ее описания. Все, что смогли увидеть зрители – один опухший глаз.

Вика решила, что показ фото обойдется подписчикам в 1300 рублей на каждого. А для демонстрации необходимо собрать тридцать тысяч желающих. Правда, те 207 человек, которые успели внести сумму, так и не смогли дождаться тех самых фото и видео. Вика сообщила в одном из постов, что не вчера родилась – если кто-то думает, что блогерша будет заливать контент в Сеть для пары сотен людей, то считает ее "безнадежно глупой". После этого нашлись те, кто написал заявление в полицию.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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