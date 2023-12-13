"Для своих детей я не звезда": Клявер рассказал о судьбе сыновей от разных жен

Певец сообщил, как живут его наследники и чем увлекаются

В третий раз гостеприимная Беларусь приняла легендарный телефестиваль "Песня года". На сцене "Минск-арены" выступили лучшие российские и белорусские исполнители. Все говорили о замечательной атмосфере в зале, музыкальных и душевных зрителях, благодарили организаторов этого масштабного действа.

Среди выступавших на песне был и Денис Клявер. За кулисами телефестиваля он рассказал корреспонденту "Утро.ру" о судьбе своих наследников.

"Мой 22-летний сын Тимофей (от брака с танцовщицей Юлией Клявер – Прим. ред.) учится на 3-м курсе Российского государственного института сценических искусств в Петербурге на курсе у Льва Додина, – рассказал музыкант. – Я искренне рад, потому что вижу в этом дань уважения к деду (актеру и музыканту Илье Олейникову – Прим. ред.), и Тимоха понимает, какая это честь и ответственность!"

"Я сына не отговаривал от актерства, но направлял, – заверил Клявер. – Он ведь у меня – профессиональный спортсмен, чемпион мира по тхэквондо. Но я в нем всегда видел деда, поэтому когда пришло время задумываться о будущей профессии, помог ему с выбором. Правда, Тимофей в себе сомневался, но это нормально. Теперь он будет лечить души людей, я надеюсь".

Что же касается младшего – Даниэля Клявера (род. 24 сентября 2013 от юриста Ирины Клявер) – то пока говорить о его будущем рано. "Он хорошо учится, любит математику, увлекается компьютерами", – сообщил исполнитель.

"Я для своих детей не звезда, а, в первую очередь, друг, которому можно доверять", – радуется Денис Клявер.