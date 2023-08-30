Денис Клявер назвал причину распада группы "Чай вдвоем"

Денис Клявер назвал причину распада группы "Чай вдвоем"
Денис Клявер. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Десять лет певцы не общались

Группа "Чай вдвоем" была популярна в начале 90-х и просуществовала больше десяти лет. Дуэт композитора и певца Дениса Клявера с поэтом и певцом Станиславом Костюшкиным продержался на эстраде с 1994 по 2012 годы. Затем коллектив приостановил работу, а в декабре 2022 года участники объявили о воссоединении.

На днях Денис Клявер раскрыл, почему в свое время распался "Чай вдвоем". По его словам, коллектив попросту зашел в творческий тупик. В то время он и его коллега Стас Костюшкин оказалась заложниками одного жанра, несмотря на совершенно разный темперамент. Костюшкин был эксцентричным, а он романтичным. 

На протяжении десяти лет артисты коллектива "Чай вдвоем" не общались, каждый занимался своими делами и развивал сольную карьеру. 

Сейчас коллеги продолжают совместную работу и не исключают возрождения коллектива на большой сцене. Как недавно стало известно, Денис Клявер и Стас Костюшкин будут работать вместе с жюри пятого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Стас Костюшкин отреагировал на слухи о романе с Натальей Орейро. Сплетни начали распространяться после публикации в Сети фото, на котором запечатлены Орейро и ее супруг Рикардо Мольо, поразительно похожий на российского певца. 

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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