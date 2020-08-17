Костюшкин отреагировал на слухи о романе с Орейоро

Костюшкин отреагировал на слухи о романе с Орейоро
Стас Костюшкин. Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official
Певец, похожий на мужа актрисы, высмеял сплетни об отношениях со звездой сериалов

После того, как в Сети начали обсуждать информацию о том, что у экс-солиста "Чай Вдвоем" Станислава Костюшкина появилась любовница, поклонники стали тщательнее следить за его личной жизнью. Тогда певец решил подшутить над поклонниками и признался, ради кого он собирается улетать в США.

На свой странице в "Инстграм" Костюшкин выложил пост. Мужчина разоткровенничался с подписчиками и рассказал, что его новая возлюбленная – Наталья Орейро. В качестве доказательств артист выложил их совместное фото. Певец подчеркнул, что муж актрисы не знает об их романе. 

Не все поняли, что таким образом экс-солист группы "Чай Вдвоем" "подколол" любопытных подписчиков. На фото, которое выложил Костюшкин, запечатлены Орейро и ее супруг Рикардо Мольо. Поразительное сходство мужчин шокировало поклонников. 

"Ну похож же", "Мне тоже сперва показалось, что это вы на фото с Натальей", "Вы похожи с мужем Натальи Орейро, очень похожи как близнецы", "А я поверила", "Розыгрыш удался! Но вы моложе и красивше её мужа", "Стас, а может Ваш папа "знал " его маму? Может брат всё-таки", – написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены). 

Ранее жена певца высказалась о слухах про измены Костюшкина. Женщина рассказала, что ее супруг ушел от нее к американке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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