Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Брак певца Стаса Костюшкина и чемпионки мира по акробатике Юлии длится практически 15 лет. За все это время не раз появлялись слухи об изменах бывшего участника популярного дуэта "Чай вдвоем". Жена артиста наконец-то решила прервать молчание.
Недавно Юлия Костюшкина опубликовала видео на своей инстаграм-странице. На нем женщина усиленно занимается в спортивном зале. В описании к посту она упомянула новость об изменах звездного супруга.
Костюшкина пересказала, о чем пишут российские СМИ.
"Ушел от меня к американке и уже успел смотаться к ней за океан!" – привела Юлия слова прессы.
Эти слухи показались Костюшкиной очень смешными.
Юлия шутливо написала, что ей ничего не остается, как выпускать пар в зале, приводя в порядок свое тело. Больше комментировать слухи вокруг супруга женщина не стала.
Напомним, Юлия является третьей женой певца. Супруги растят двоих детей – Богдана и Мирона. Он второго брака с танцовщицей Ольгой у Стаса Костюшкина есть еще один сын Мартин.
Недавно появилась информация, что юмористка Елена Воробей показала архивное фото. На нем изображены молодые солисты дуэта "Чай вдвоем" – сам Костюшкин и Денис Клявер.
Также Стас Костюшкин высказался по поводу шумихи вокруг его истории с насилием. Он попросил оставить его в покое и больше не напоминать о пережитом в детстве.
Представители 24 государств устроили демарш американцам по поводу санкций
Глава Белоруссии предупредил участников забастовок о последствиях