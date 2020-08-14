"Ушел к американке": жена высказалась о слухах про измены Костюшкина

"Ушел к американке": жена высказалась о слухах про измены Костюшкина
Стас и Юлия Костюшкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменка решила выпустить пар из-за сплетен

Брак певца Стаса Костюшкина и чемпионки мира по акробатике Юлии длится практически 15 лет. За все это время не раз появлялись слухи об изменах бывшего участника популярного дуэта "Чай вдвоем". Жена артиста наконец-то решила прервать молчание. 

Недавно Юлия Костюшкина опубликовала видео на своей инстаграм-странице. На нем женщина усиленно занимается в спортивном зале. В описании к посту она упомянула новость об изменах звездного супруга.

Костюшкина пересказала, о чем пишут российские СМИ.

"Ушел от меня к американке и уже успел смотаться к ней за океан!" – привела Юлия слова прессы. 

Эти слухи показались Костюшкиной очень смешными.

Юлия шутливо написала, что ей ничего не остается, как выпускать пар в зале, приводя в порядок свое тело. Больше комментировать слухи вокруг супруга женщина не стала.

Напомним, Юлия является третьей женой певца. Супруги растят двоих детей – Богдана и Мирона. Он второго брака с танцовщицей  Ольгой у Стаса Костюшкина есть еще один сын Мартин.

Недавно появилась информация, что юмористка Елена Воробей показала архивное фото. На нем изображены молодые солисты дуэта "Чай вдвоем" – сам Костюшкин и Денис Клявер.

Также Стас Костюшкин высказался по поводу шумихи вокруг его истории с насилием. Он попросил оставить его в покое и больше не напоминать о пережитом в детстве. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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