Спортсменка решила выпустить пар из-за сплетен

Брак певца Стаса Костюшкина и чемпионки мира по акробатике Юлии длится практически 15 лет. За все это время не раз появлялись слухи об изменах бывшего участника популярного дуэта "Чай вдвоем". Жена артиста наконец-то решила прервать молчание.

Недавно Юлия Костюшкина опубликовала видео на своей инстаграм-странице. На нем женщина усиленно занимается в спортивном зале. В описании к посту она упомянула новость об изменах звездного супруга.

Костюшкина пересказала, о чем пишут российские СМИ.

"Ушел от меня к американке и уже успел смотаться к ней за океан!" – привела Юлия слова прессы.

Эти слухи показались Костюшкиной очень смешными.

Юлия шутливо написала, что ей ничего не остается, как выпускать пар в зале, приводя в порядок свое тело. Больше комментировать слухи вокруг супруга женщина не стала.

Напомним, Юлия является третьей женой певца. Супруги растят двоих детей – Богдана и Мирона. Он второго брака с танцовщицей Ольгой у Стаса Костюшкина есть еще один сын Мартин.

Недавно появилась информация, что юмористка Елена Воробей показала архивное фото. На нем изображены молодые солисты дуэта "Чай вдвоем" – сам Костюшкин и Денис Клявер.

Также Стас Костюшкин высказался по поводу шумихи вокруг его истории с насилием. Он попросил оставить его в покое и больше не напоминать о пережитом в детстве.