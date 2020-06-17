"Угомонитесь": Костюшкин обратился к Малахову после скандала

"Угомонитесь": Костюшкин обратился к Малахову после скандала
Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец отказался от участия в телешоу

Стас Костюшкин записал новое видео в "Инстаграм". Артист объяснил журналистам, среди которых оказался и Андрей Малахов, что не собирается ходить по ток-шоу и рассказывать о пережитом в детстве насилии. 

"Телеканал НТВ, Россия, от Андрея Малахова, рекламные агенты, пожалуйста, угомонитесь",

начал свою речь Костюшкин.

Певец добавил, что не собирается зарабатывать деньги на своей истории или пиариться. По его словам, он уже все сказал и получил ту реакцию, которой ждал. 

Артист подчеркнул, что раскрыл свое прошлое, чтобы люди более внимательно относились к детям, а большего ему не надо. Именно поэтому Костюшкин не примет денег от журналистов. 

Подписчики выразили артисту свое уважение, поддержав его решение. Многие отметили, что открыли певца с неожиданной, но приятной для себя стороны. 

Костюшкин признался, что в восемь лет пережил насилие со стороны взрослого мужчины. После этого в Сети разгорелся скандал – Ксения Собчак пошутила над трагедией певца. Позже телеведущая оправдалась, заметив, что то была сатира на окружающие реалии. 

Полина ИВАНОВА

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