Певец отказался от участия в телешоу

Стас Костюшкин записал новое видео в "Инстаграм". Артист объяснил журналистам, среди которых оказался и Андрей Малахов, что не собирается ходить по ток-шоу и рассказывать о пережитом в детстве насилии.

"Телеканал НТВ, Россия, от Андрея Малахова, рекламные агенты, пожалуйста, угомонитесь",

– начал свою речь Костюшкин.

Певец добавил, что не собирается зарабатывать деньги на своей истории или пиариться. По его словам, он уже все сказал и получил ту реакцию, которой ждал.

Артист подчеркнул, что раскрыл свое прошлое, чтобы люди более внимательно относились к детям, а большего ему не надо. Именно поэтому Костюшкин не примет денег от журналистов.

Подписчики выразили артисту свое уважение, поддержав его решение. Многие отметили, что открыли певца с неожиданной, но приятной для себя стороны.

Костюшкин признался, что в восемь лет пережил насилие со стороны взрослого мужчины. После этого в Сети разгорелся скандал – Ксения Собчак пошутила над трагедией певца. Позже телеведущая оправдалась, заметив, что то была сатира на окружающие реалии.