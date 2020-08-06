В Сеть попало интересное фото знаменитости

Юмористка Елена Воробей на своей странице в "Инстаграм" поделилась снимком из личного архива. На нем она находится в объятиях двух симпатичных мужчин.

Оказалось, что опубликованная фотография относится к 90-м годам. На ней Воробей обнимается с бывшими солистами группы "Чай вдвоем" – Денисом Клявером и Стасом Костюшкиным. Также рядом с ними стоит еще один мужчина, в лице которого можно узнать Юрия Гальцева.

Елена Воробей решила поделиться своими воспоминаниями из Питера, где она вместе с друзьями проводила молодость. В тот период она стала победительницей фестиваля эстрадного искусства "Москва – Ялта – Транзит" и работала в театре "Буфф".

"Дениска и Стасик уже после победы на конкурсе эстрадных исполнителей на тот момент вовсю гастролировали по стране, но жили и возвращались ещё в наш любимый СПб; Юрочка Гальцев был не только звездой театра Буфф, но уже руками и ногами "корешил" с Лицедеями в преддверии нового витка своей жизни…", – вспоминает юмористка.

В данный момент Елена Воробей одна воспитывает 17-летнюю дочь Софию. Отец девочки погиб несколько лет назад. По некоторым данным, сердце Елены Воробей свободно.

В начале лета стало известно, что Елена Воробей заразилась коронавирусом. Болезнь актриса переносила достаточно сложно.