У актрисы Лужиной случился сердечный приступ

Семья вовремя вызвала медиков

У легендарной советской и российской актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ, о чем стало известно сегодня, 13 декабря. Медики уже поставили диагноз: нарушение сердечного ритма.

Вечером 12 декабря Лариса вдруг почувствовала себя плохо: начались скачки давления, в грудной клетки появились давящие боли, дышать стало трудно. Семья срочно вызвала скорую, стабилизировав состояние звезды.

Лужина отказалась от госпитализации.

В послужном списке Лужиной – более шестидесяти ролей. У зрителей снискала популярность после выхода художественной картины "Вертикаль", где снимался также Владимир Высоцкий.

Сама звезда не давала никаких комментариев по поводу своего состояния.

А ранее "Утро" рассказывало о катастрофическом снижении веса у актрисы Натальи Дрожжиной, которая теперь не весит и 40 килограммов.