После скандала с наследством Баталова вес Дрожжиной критически упал

Актриса, попавшая в центр скандала некоторое время назад, тает на глазах

Здоровье российской актрисы Натальи Дрожжиной в настоящее время ухудшилось до предела. 75-летняя актриса чувствует себя очень плохо. На фоне обострившихся проблем с внутренними органами ее вес теперь не достигает и 40 килограммов.

Несколько дней назад актриса в очередной раз попала в больницу и теперь врачи экстренно ищут действенные способы помочь артистке. Кроме того, недавно Дрожжина перенесла инфаркт и паралич лица, страдала от головокружения и быстрой утомляемости.

Весной 2023 года в Замоскворецком суде вынесли приговор Наталье Дрожжиной и ее мужу, юристу Михаилу Цивину, присвоившим имущество актера Алексея Баталова. Дрожжина отделалась условным сроком, а ее супруг получил реальные пять лет. На фоне стресса из-за дела о мошенничестве Дрожжина пережила инфаркт, а затем паралич лица. Она с трудом может есть и почти не говорит. Помимо этого, пожилую актрису мучает одышка.



Напомним, Наталью Дрожжину запомнили в роли белокурой официантки из "Семнадцати мгновений весны" и юной соседки главной героини в "Интердевочке".

Ранее мы писали, что из-за обострившихся проблем со здоровьем жизнь звезды "Интердевочки" висит на волоске.



