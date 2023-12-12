После скандала с наследством Баталова вес Дрожжиной критически упал

После скандала с наследством Баталова вес Дрожжиной критически упал
Наталья Дрожжина. Фото: АГН Москва/Global Look Press globallookpress.com
Актриса, попавшая в центр скандала некоторое время назад, тает на глазах

Здоровье российской актрисы Натальи Дрожжиной в настоящее время ухудшилось до предела. 75-летняя актриса чувствует себя очень плохо. На фоне обострившихся проблем с внутренними органами ее вес теперь не достигает и 40 килограммов.

Несколько дней назад актриса в очередной раз попала в больницу и теперь врачи экстренно ищут действенные способы помочь артистке. Кроме того, недавно Дрожжина перенесла инфаркт и паралич лица, страдала от головокружения и быстрой утомляемости.

Весной 2023 года в Замоскворецком суде вынесли приговор Наталье Дрожжиной и ее мужу, юристу Михаилу Цивину, присвоившим имущество актера Алексея Баталова. Дрожжина отделалась условным сроком, а ее супруг получил реальные пять лет. На фоне стресса из-за дела о мошенничестве Дрожжина пережила инфаркт, а затем паралич лица. Она с трудом может есть и почти не говорит. Помимо этого, пожилую актрису мучает одышка.

Напомним, Наталью Дрожжину запомнили в роли белокурой официантки из "Семнадцати мгновений весны" и юной соседки главной героини в "Интердевочке".

Ранее мы писали, что из-за обострившихся проблем со здоровьем жизнь звезды "Интердевочки" висит на волоске.

Источник: Телеграм-канал "Shot" ✓ Надежный источник
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