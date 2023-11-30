Звезда "Интердевочки" рискует умереть от голодания

Звезда "Интердевочки" рискует умереть от голодания
Наталия Дрожжина. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые последствия перенесенной болезни оказались необратимы

75-летнюю актрису Наталию Дрожжину зрители долгое время помнили как белокурую официантку из "Семнадцати мгновений весны", которая подавала Штирлицу черный кофе и сметану, как соседку главной героини в "Интердевочке" или как эффектную модницу в "Трудных этажах". Теперь же, на склоне лет, Дрожжина "прославилась" как осужденная мошенница, пытавшаяся отнять чужое имущество.

Сейчас жизнь звезды буквально висит на волоске. После перенесенного инфаркта у нее парализовало лицевые мышцы, из-за чего Дрожжина с трудом может есть и говорить. Ее вес упал до 41 кг.

Кроме того, актриса постоянно мучается от головокружений, одышки и быстрой утомляемости. Попытки восстановить речь и жевательную функцию пока не увенчались успехом – последствия инфаркта оказались необратимыми.

Напомним, инфаркт произошел на фоне сильного стресса из-за уголовного дела о мошенничестве со счетами умершего мужа Алексея Баталова. Дрожжина и ее супруг получили сроки за хищение более 20 млн рублей. Скорее всего, именно эта история и подкосила хрупкое здоровье пожилой звезды. Что это – злой рок судьбы, или возмездие за недобросовестные дела – остается только гадать.

Сейчас друзья и поклонники актрисы обращаются за помощью – без срочного лечения Наталии Дрожжиной грозит гибель от истощения на фоне осложнений после инфаркта.

Ранее сообщалось, что Дрожжину стало невозможно узнать после перенесенной болезни.

Источник: SHOT
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