А где же "Майбах" и "Лексус"? Обстоятельства вынудили Варвару пересесть на метро

А где же "Майбах" и "Лексус"? Обстоятельства вынудили Варвару пересесть на метро
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Служебный вход в столичный "Крокус" вечером 13 декабря напоминал выставку достижений элитного автопрома - "Лексусы", "Майбахи", "Ягуары" и "Мерседесы". Только машины фолк-певицы Варвары тут не было...

На главный новогодний концерт "Наш новый год" собрались все звезды. Певица Варвара в этот вечер исполняла "Валенки" в дуэте с Лизой Долженковой из Благовещенска – победительницей Всероссийского конкурса "Большая перемена", который проходил в "Артеке".

Интересно, что на выступление в "Крокусе" Варвара приехала на... метро! "А где же "Майбах" и "Лексус"?", – могут удивиться поклонники. Но дело, как оказалось, вовсе не в том что по артистам тоже ударил кризис.

"У меня был концерт в центре, и я понимала, что в текущей дорожной ситуации мне быстрее доехать до "Крокуса" на метро, – пояснила корреспонденту "Утро.ру" Варвара. – На машине я бы из снегопада и пробок доехала только к окончанию концерта. А тут всего 40 минут, и я был уже в "Мякинино".

"Я спустилась в подземку в первый раз с лета, – заверила исполнительница. – Не знаю, узнавали ли меня там, но никто не подходил. Хотя я была без маски, кепки и очков".

Стоит заметить, что общественным транспортом регулярно пользуется актер театра и кино Виктор Сухоруков. "Просто ненавижу машины. Мне очень жалко тратить время в пробках, прожигать за рулем жизнь, – сообщил он. – Я ведь по сути своей -пешеход. Недавно вхожу в троллейбус, мне говорят: "Такие люди снизошли до нас, в троллейбусе ездят! Где ж ваш "Мерседес"-то?" А у меня и нет никакого "Мерседеса", не нужен он мне. Я в метро передвигаюсь – и быстро, и к людям ближе".  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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