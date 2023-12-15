Умерла заслуженная артистка России

Умерла заслуженная артистка России
Фото: www.unsplash.com
Звезды не стало на 81-м году жизни

Сегодня, 15 декабря, в информационном пространстве появились печальные новости о смерти известной российской актрисы театра и кино. Этот мир покинула знаменитая волгоградская артистка Мадина Галимханова. Земной путь звезды прервался в возрасте 80 лет.

Печальными новостями поделились представители родного культурного заведения ныне покойной актрисы – Волгоградского музыкального театра. Для многочисленных поклонников, коллег и родных смерть знаменитости стала страшным ударом.

Родному культурному учреждению Мадина Галимханова посвятила большую часть своей жизни. В Волгоградском театре знаменитость прослужила более полувека – 53 года. За это время заслуженная артистка России блистательно исполнила более сотни ролей в различных постановках и спектаклях.

Что послужило причиной смерти звезды, пока неизвестно. Когда состоится траурная церемония прощания с ныне покойной знаменитостью, сообщат позже. Коллеги отметили, что Мадина Галимханова была настоящим примером беззаветного служения искусству.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского актера и режиссера.

Источник: Волгоградский музыкальный театр ✓ Надежный источник

Вернувшуюся в Россию Пугачеву задержали пограничники

Артистке устроили допрос

Критикует РФ и работает на Первом: где сейчас автор "Непутевых заметок" Крылов

Знаменитость давно не скрывает своих взглядов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей