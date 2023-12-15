Умерла заслуженная артистка России

Звезды не стало на 81-м году жизни

Сегодня, 15 декабря, в информационном пространстве появились печальные новости о смерти известной российской актрисы театра и кино. Этот мир покинула знаменитая волгоградская артистка Мадина Галимханова. Земной путь звезды прервался в возрасте 80 лет.



Печальными новостями поделились представители родного культурного заведения ныне покойной актрисы – Волгоградского музыкального театра. Для многочисленных поклонников, коллег и родных смерть знаменитости стала страшным ударом.



Родному культурному учреждению Мадина Галимханова посвятила большую часть своей жизни. В Волгоградском театре знаменитость прослужила более полувека – 53 года. За это время заслуженная артистка России блистательно исполнила более сотни ролей в различных постановках и спектаклях.



Что послужило причиной смерти звезды, пока неизвестно. Когда состоится траурная церемония прощания с ныне покойной знаменитостью, сообщат позже. Коллеги отметили, что Мадина Галимханова была настоящим примером беззаветного служения искусству.



К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского актера и режиссера.

