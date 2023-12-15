Ваенга рухнула в обморок: что известно о состоянии певицы

Инцидент произошел прямо во время спектакля

Сегодня вечером, 15 декабря, тревожные новости пришли из российской столицы. Там любимая многими россиянами певица Елена Ваенга рухнула в обморок прямо во время спектакля, который давали в театре на Малой Бронной.



Окружающие оперативно обратились в скорую медицинскую службу. Врачи примчались на место происшествия и оказывают знаменитости первую медицинскую помощь. Что послужило причиной потери сознания, пока неизвестно. Сейчас состояние знаменитости стараются стабилизировать медики. В последнее время артистка публично не жаловалась на проблемы со здоровьем.



К слову, ранее в социальных сетях бурно обсуждали отъезд Елены Ваенги с сыном за границу.

