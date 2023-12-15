Ваенга рухнула в обморок: что известно о состоянии певицы

Ваенга рухнула в обморок: что известно о состоянии певицы
Елена Ваенга. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инцидент произошел прямо во время спектакля

Сегодня вечером, 15 декабря, тревожные новости пришли из российской столицы. Там любимая многими россиянами певица Елена Ваенга рухнула в обморок прямо во время спектакля, который давали в театре на Малой Бронной.

Окружающие оперативно обратились в скорую медицинскую службу. Врачи примчались на место происшествия и оказывают знаменитости первую медицинскую помощь. Что послужило причиной потери сознания, пока неизвестно. Сейчас состояние знаменитости стараются стабилизировать медики. В последнее время артистка публично не жаловалась на проблемы со здоровьем.

К слову, ранее в социальных сетях бурно обсуждали отъезд Елены Ваенги с сыном за границу.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

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