Юрий Антонов был серьезно травмирован во время спуска на горнолыжном курорте

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Предстоящие новогодние праздники 78-летний Юрий Антонов решил провести дома. Мол, там теперь хорошо, тепло, зачем куда-то ехать!
"Я догадывался, что зима будет жесткая, поэтому за три дня полностью заменил систему отопления, – рассказал певец. – Залил туда 750 литров специальной жидкости. А это удовольствие не из дешевых – платил по 5 тысяч за 20-литровый бочонок. Сейчас смотрю на своих домашних животных и вижу, какой теперь у них кайф. Значит, и мне кайф".
А вот от заграничных поездок певец отказался. "Зачем? – удивляется он. – Я – русский человек. Уезжаю из страны только иногда, когда мне надо по делам".
"Однажды поехал на горнолыжный курорт, упал там, и потом две или три недели лежал. Просто у меня не все хорошо с вестибулярным аппаратом – лыжи расходятся", – пожаловался кумир миллионов.
Музыкант признался, что сегодня, в сезон простуд, он уделяет большое внимание здоровью. "Я употребляю очень качественные продукты – ем много зелени и гранатов, – сообщил Антонов корреспонденту "Утро.ру". – Гранат – это вообще лучший фрукт в мире. Он способствует улучшению здоровья человека, им и спасаюсь".
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