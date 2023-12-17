Что стало со звездой "Ментовских войн" Устюговым после критики Кремля

Поклонники внимательно следят за высказываниями артистов

Известные события прошлого года серьезно изменили жизни многих звезд отечественной эстрады. Некоторые и вовсе решили покинуть родное государство и обосноваться за рубежом. Часть артистов ограничилась критикой решения Кремля, среди таких знаменитостей – звезда нашумевшего в свое время телесериала "Ментовские войны" Александр Устюгов. Что стало с артистом после критических заявлений, выяснили журналисты.



Стоит отметить, что народный гнев фактически обошел стороной Устюгова. В отличие от многих своих коллег по актерскому цеху Александр продолжает появляться на телеэкранах и активно снимается в кинолентах. Только в этом году он сыграл в нескольких картинах, в частности, исполнил главную роль в историческом фильме Алексея Адрианова "Столыпин", а также сыграл роль контрразведчика в киноленте о блокадном Ленинграде "Банда Зиг Заг".



Устюгов также популярный музыкант. Впрочем, в Санкт-Петербурге, где проживает артист, нашлись люди, которым очень не нравятся его критические замечания. Активисты требовали отменить концерт звезды. Напомним, Александр выступил резко против решения Кремля, принятого в феврале прошлого года и подчеркнул, что, по его мнению, в нашей стране поменялись понятия добра и зла.



Также известно о проблемах со здоровьем у Александра Устюгова. Осенью его госпитализировали из-за перебоев в работе сердца – артисту пришлось провести некоторое время в отделении интенсивной терапии.

