Что стало со звездой "Ментовских войн" Устюговым после критики Кремля

Что стало со звездой "Ментовских войн" Устюговым после критики Кремля
Александр Устюгов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники внимательно следят за высказываниями артистов

Известные события прошлого года серьезно изменили жизни многих звезд отечественной эстрады. Некоторые и вовсе решили покинуть родное государство и обосноваться за рубежом. Часть артистов ограничилась критикой решения Кремля, среди таких знаменитостей – звезда нашумевшего в свое время телесериала "Ментовские войны" Александр Устюгов. Что стало с артистом после критических заявлений, выяснили журналисты.

Стоит отметить, что народный гнев фактически обошел стороной Устюгова. В отличие от многих своих коллег по актерскому цеху Александр продолжает появляться на телеэкранах и активно снимается в кинолентах. Только в этом году он сыграл в нескольких картинах, в частности, исполнил главную роль в историческом фильме Алексея Адрианова "Столыпин", а также сыграл роль контрразведчика в киноленте о блокадном Ленинграде "Банда Зиг Заг".

Устюгов также популярный музыкант. Впрочем, в Санкт-Петербурге, где проживает артист, нашлись люди, которым очень не нравятся его критические замечания. Активисты требовали отменить концерт звезды. Напомним, Александр выступил резко против решения Кремля, принятого в феврале прошлого года и подчеркнул, что, по его мнению, в нашей стране поменялись понятия добра и зла.

Также известно о проблемах со здоровьем у Александра Устюгова. Осенью его госпитализировали из-за перебоев в работе сердца – артисту пришлось провести некоторое время в отделении интенсивной терапии.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

Пугачева, Галкин* и Вайкуле срочно покинули Европу: что произошло

Артисты перебрались в воюющую страну

Измученный нищетой Панин обратился к россиянам

Уехавший из России актер пожаловался на дороговизну американской жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей