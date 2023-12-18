"Мы этим занимаемся постоянно": 59-летний Павлиавшили хочет снова стать папой

В 1985—2003 годах Сосо Павлиашвили был женат на Нино Учанейшвили. От этого брака у него есть сын Леван. Об отношениях певец рассказал корреспонденту "Утро.ру"

"Нино – член нашей семьи, – признается Сосо. – Она молится за нас, а мы молимся за нее. И когда она приезжает из Тбилиси в Москву, всегда останавливается у нас".

Рассказал певец и про рожденного в 1987 году в том браке сына. Леван учился в Суворовском училище, окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства. А сегодня выходит с отцом на сцену. "Мы вместе гастролируем, и ему мое имя не мешает, – заверил Сосо. – На нем держится весь концерт!"

Певец признался, что про внуков пока не думает, поскольку сын увлечен музыкой.

"Как Бог даст! – мудро заметил самый известный грузин России. – Хотя девушка у Левана уже есть. Они уже два года живут вместе, многое вместе прошли, – сообщил. Оба счастливы, и меня это радует".

Павлиашвили рассказал, что машины у Левана нет – парень, как и отец, не любит водить. А живут они все в одном доме – квартира сына находится чуть ниже.

Сделал Павлиашвили и интимное признание. Хотя в будущем году ему исполнится 60 лет, но он не против в 4-й раз стать отцом. Благо, что красавице-жене всего 43 года. "Если Бог даст, то с удовольствием! Мы этим занимаемся постоянно! – признался певец. – У меня получаются потрясающие дети, потому что у них хорошие матери и у нас положительная энергетика".