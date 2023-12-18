"Безумие": Филин озвучил справедливую цену билета на "Щелкунчик" в Большой театр

С 23 декабря по 7 января в Большом театре потоком идет "Щелкунчик". Купить билеты ни на один из 21 спектаклей в кассе давно невозможно. А когда они были, то по невероятным ценам, с очередями, драками, скандалами и полицией

В отеле "Метрополь" состоялся новогодний бал "Истинные ценности", учрежденный владелицей академии стиля Diamond kids Еленой Эпельбаум и владелицей BABYER magazine Ольгой Власенко.

Среди многочисленных гостей праздника оказался и бывший в 1988-2008 годах солистом Большого театра, а в 2016-2019 годах работавший руководителем его балетной труппы Сергей Филин.

В интервью "Утро.ру" он признался, что был шокирован ситуаций с продажей билетов на "Щелкунчик" в этом году. Но как в будущем избежать подобного нездорового спроса? "Если весной и летом Большой театр будет играть балет "Лебединое озеро", а осенью и зимой показывать "Щелкунчика", то только это спасет от ажиотажа, и все желающие смогут увидеть эти дефицитные, как оказалось, балеты", – рассуждает Филин.

Что же касается текущих цен на билеты, то Филин так объясняет их:

"Цена формируется спросом – чем он выше, тем и цены выше. Но я считаю, что сегодняшняя стоимость билетов неадекватная, оторванная от действительности. 80-100-150 тысяч – это ничем неоправданная цена за услугу, которую оказывает театр".

Филин полагает, что в обычное время стоимость самого дорого билета в партер не может превышать 15 тысяч рублей. "На спектакль, как правило, мы идем парой или семьей, – объясняет он. – Это два-три-четыре билета. Значит, 30-45-60 тысяч рублей на семью можно себе позволить. В новогодние праздники, когда волшебство, чудеса, елки и шампанское, билет может стоить чуть дороже. Но не более 25 тысяч рублей. В обычное же время, подчеркну, 15 тысяч рублей – это очень хорошая, высокая, адекватная стоимость".